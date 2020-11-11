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Aktüel Manisa'da "Milli Ağaçlandırma Günü"nde 30 bin fidan toprakla buluştu
Aktüel

Manisa'da "Milli Ağaçlandırma Günü"nde 30 bin fidan toprakla buluştu

Yeniakit Publisher
2020-11-11 18:18:51 -
Manisa'da "Milli Ağaçlandırma Günü"nde 30 bin fidan toprakla buluştu

MANİSA (AA) - Manisa'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında il genelinde düzenlenen etkinliklerde 30 bin fidan dikildi.

Yunusemre ilçesi Büyüksümbüller Mahallesi yakınlarında belirlenen alanda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, öğrencilerin halk oyunları gösterisiyle devam etti.

Törende konuşan İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Erol, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü olarak her yıl Manisa'da 5 milyona yakın fidanı toprakla buluşturduklarını belirterek, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında da kent merkezi ve 17 ilçede 30 bin fidan dikimi yapacaklarını söyledi.

Erol'un konuşmasının ardından il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar belirlenen alana fidan dikti.

- Kula

Kula ilçesinde de 2 bin fidan toprakla buluştu.

Kula Orman İşletme Şefliğinin ev sahipliğini yaptığı etkinliğe, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri ve personel ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kula Kaymakamı Kemal Duru, yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımızın 'Geleceğe nefes ol' sloganıyla başlattığı Milli Ağaçlandırma Günü'nün 2.sini kutluyoruz." dedi.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da gelecek nesillere ağaç ve çevre sevgisini aşılamak istediklerini belirterek, "Amacımız daha yeşil bir Kula'yı gelecek nesillerimize bırakmaktır. Hadisi şerifte Peygamber efendimizin 'Kıyametin kopacağını bilseniz de elinizdeki fidanı dikiniz.' buyurduğu gibi hareket etmeliyiz." diye konuştu.

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