Manisa’da kurtuluş gününde, davullu zurnalı JES eylemi

Manisa’nın Salihli ilçesinde Çevre Derneği tarafından, ilçenin düşman işgalinin kurtuluşunun 97’inci yıl dönümünde davullu zurnalı JES eylemi yapıldı. Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı’ndaki eyleme CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel’in yanı sıra CHP ve HDP’li 12 milletvekili ile çevreciler katıldı.

Salihli Çevre Derneği Başkanı Seçil Ege Değerli “Kurtuluş günümüzde, üzerinde bin bir çeşit ürünün yetiştiği bereketli ovamızdaki toprakları ile suyumuzu ve havamızı sahip çıkmak için buradayız. Bizimle birlikte olan milletvekillerimize ve çevrecilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel “Mücadeleniz, mücadelemizdir, hep birlikte kazanacağız” derken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ise “Çocuklarımıza ve yarınlarımıza yaşanacak bir çevre ve ülke bırakmak için mücadele eden, sizlere ve Hacıbektaşlı halkımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu. Bugünün Salihli için başka bir anlamı olduğunu belirten Karaca “Çünkü bugün Salihlinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılıdır. Bugün, Salihli için bu toprakları vatan yapan atalarına bir borcu olduğunu düşünenlerin günüdür. 97 yıl önce atalarımızın topla tüfekle kurtardığı toprakların şimdi işgali değişti. Atalarımızın topla, tüfekle kurtardığı Salihli’nin bereketli topraklarını, şimdi işbirlikçilerin sermayeleri topraklarımızı geri almaya çalışıyor. Ama bugün Salihli’de sermaye ile gelen, doğasını, topraklarını, sermaye ile işgal etmeye çalışanların, bugün buradan gönderileceğinin andının içildiği gündür. Önümüzdeki 5 Eylül’de yani ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılında Salihli, o işbirlikçilerden ve sermayeden kurtulduğu gün olacak. Çünkü biz bu mücadele için sizlerin yanında olacağız. Topraklarımızın, suyumuzun ve havamızın zehirlenmesine asla ve asla izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Salihli’nin Hacıbektaşlı Mahalle halkıyla bu mücadeleyi kazanacaklarını vurgu yapan Karaca “Biz hepimiz bir olup, onları bu Salihli’nin topraklarından 8 ay önce olduğu gibi yine geri göndereceğiz. Çünkü yaşanacak bir Salihli ve yaşanacak bir Türkiye için mücadele etmek zorundayız” ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca’nın konuşmasının ardından, her temsilci birer konuşma yaptı. Çevreciler Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı’nda davullu zurnalı eylem yaparken, emniyet güçleri ise geniş çaplı önlem aldı.