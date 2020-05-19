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Manisa’da kısıtlamanın üçüncü gününde 199 kişiye ceza yazıldı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 15 ilden biri olan Manisa’da kısıtlamanın üçüncü gününde toplam 199 kişiye 256 bin 494 TL cezai işlem uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 01:40:36 -
Manisa’da kısıtlamanın üçüncü gününde 199 kişiye ceza yazıldı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 15 ilden biri olan Manisa’da kısıtlamanın üçüncü gününde toplam 199 kişiye 256 bin 494 TL cezai işlem uygulandı.


Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il genelinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde 9 kişiye adli işlem, 190 kişiye idari işlem olmak üzere toplam 199 kişiye 256 bin 494 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi.


Manisa’da kısıtlamanın ilk günü 176 kişiye toplam 215 bin 978 TL, ikinci gününde ise 241 kişiye 275 bin TL cezai işlem uygulanmıştı.

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