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Aktüel

Manisa'da kaza yapan sürücü otomobili bırakıp kaçtı

Yeniakit Publisher
2020-06-07 07:02:38 -
Manisa'da kaza yapan sürücü otomobili bırakıp kaçtı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula İlçesinde dereye devrilen otomobilin sürücüsü, aracını bırakarak kaçtı.

Zaferiye Mahallesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 45 K 0441 plakalı otomobil dereye devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede otomobil sürücüsünün kazanın ardından araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp olay yerinden ayrıldığını belirledi.

Polis ekipleri sürücüyü bulmak için çalışma başlatırken, dereye devrilen otomobil de vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.


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