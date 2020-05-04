Manisa'da kaza yapan ambulanstaki 92 yaşındaki hasta öldü
MANİSA (AA) - Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde devrilen ambulansta bulunan 92 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kalça kırığı nedeniyle Demirci Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilen Fadime Atalay'ı taşıyan ambulans, Arpacı Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Ambulans sürücüsü ve iki sağlık personelinin yara almadığı kazanın ardından Fadime Atalay, başka bir ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kafatasında çatlak tespit edilen Atalay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.