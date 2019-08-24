Manisa'da kasık ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı
Manisa’nın Salihli ilçesindeki özel bir hastaneye kasık ağrısı şikayetiyle başvuran 44 yaşındaki bir kadının karnından, 2 kilo ağırlığında tümör çıkarıldı.24 Ağustos 2019 Cumartesi 08:37
Salihli’de bulunan özel bir hastaneye karın ağrısı şikayetiyle gelen 44 yaşındaki L.S., Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Damla Seyhun Meriçeli tarafından muayene edildi. Yapılan tetkikler sonrasında L.S.’nin karnında, yaklaşık 2 kilo ağırlığında tümör tespit edildi. Kadının karnındaki tümör, başarılı bir operasyonla alındı. Ameliyatın 2 saat sürdüğünü belirten Op. Dr. Meriçeli, "Ameliyatla tedavisi yapılabilen bu hastalık için tüm kadınlarımızın en az yılda bir kez kadın ve doğum bölümünde jinekolojik muayene yaptırması gerekmektedir" diye konuştu.
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