Manisa'da kasık ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı

Salihli’de bulunan özel bir hastaneye karın ağrısı şikayetiyle gelen 44 yaşındaki L.S., Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Damla Seyhun Meriçeli tarafından muayene edildi. Yapılan tetkikler sonrasında L.S.’nin karnında, yaklaşık 2 kilo ağırlığında tümör tespit edildi. Kadının karnındaki tümör, başarılı bir operasyonla alındı. Ameliyatın 2 saat sürdüğünü belirten Op. Dr. Meriçeli, "Ameliyatla tedavisi yapılabilen bu hastalık için tüm kadınlarımızın en az yılda bir kez kadın ve doğum bölümünde jinekolojik muayene yaptırması gerekmektedir" diye konuştu.