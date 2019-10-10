Manisa'da kamyonetten düşen genç hayatını kaybetti Soruşturma kapsamında ölen gencin iki arkadaşı gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kamyonetten düşen 20 yaşındaki genç yaşamını yitirdi. İlçeye bağlı Piyadeler Mahallesi'nde yol kenarında erkek cesedi gören bir kişi, durumu jandarmaekiplerine bildirdi. İncelemede cesedin 20 yaşındaki Şakir Gülmez'e ait olduğu belirlendi. Gülmez'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Soruşturma kapsamında Gülmez'in arkadaşları B.S. (19) ile M.Ç. (22) gözaltına alındı. Zanlıların ifadelerinde, önceki gece bir eğlence merkezinde alkol aldıktan sonra eve dönüş yolunda kamyonetin yol kenarındaki bariyere çarptığını, aracın kasasında yolculuk yapan Şakir Gülmez'in demir bariyerlere çarparak öldüğünü, korktukları için kimseye haber vermeden olay yerinden ayrıldıklarını söyledikleri öğrenildi.

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