Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı
Kula ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.29 Eylül 2018 Cumartesi 22:20
Mustafa Okumuş'un kullandığı 45 K 0720 plakalı otomobil ile Mehmet Oğuz (55) idaresindeki 35 YAN 83 plakalı otomobil, İzmir-Uşak karayolundaki Alpaslan Türkeş kavşağında çarpıştı.
Kazada sürücü Oğuz ile aynı araçtaki Ayşe (19), Ahmet Buğra (9) ve Aynur Oğuz (45) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
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