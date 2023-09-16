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Gündem Manisa’da huzur operasyonu
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Manisa’da huzur operasyonu

Yeniakit Publisher
2023-09-16 10:51:00 -
Manisa’da huzur operasyonu

Manisa İl Emniyet Müdürlüğünce 119 ekip ve 511 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Manisa Güven Huzur Uygulamasında aranan 8 şahıs yakalanırken, 273 araç sürücüsüne 502 bin 902 TL para cezası uygulandı. 5 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken yabancı uyruklu bir şahıs da idari gözetim altına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik 15 Eylül Cuma Günü 16.00-18.00 ve 22.00-00.00 saatleri arasında Manisa genelinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğünce 119 ekip ve 511 personelin katılımıyla ‘Manisa Güven Huzur Uygulaması’ gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamada 5 bin 303 şahıs sorgulanırken, 8 aranan şahıs ise yakalandı. Uygulamada denetlenen 1913 araçtan 273 araç sürücüsüne 502 bin 902 TL para cezası uygulandığı, 13 aracın ise trafikten men edildiği bildirildi. Uygulamada il genelinde 144 okulun çevresi, 290 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 30 metruk bina ve çevresi, 63 otogar, tren garı ve parkın kontrol edildiği bildirildi. Kontrollerde 2 ruhsatsız tabanca, 13 adet fişek, 1 kuru sıkı tabanca, 5.97 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 5 şahsa adli işlem gerçekleştirildi. 1 yabancı uyruklu şahıs da idari gözetim altına alındı. Kontroller sırasında 2 işyerine kapalı alanda sigara içmek ve ruhsat dışı faaliyette bulunmak ve kimlik bildirme kanununa uymamaktan idari işlem yapıldığı bildirilirken Manisa halkının huzur ve güvenliği için Manisa Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız devam edeceği açıklandı.

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