  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Manisa'da hastanede tedavi gören çocuklara 23 Nisan hediyesi

2020-04-23 16:18:03 -
Manisa'da hastanede tedavi gören çocuklara 23 Nisan hediyesi

MANİSA (AA) - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde tedavi gören çocuklara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hediyeler verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İpek Özunan, Hafsa Sultan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Vural, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Seyhun Kürşat ve Hastane Müdürü Fatih Yıldırım, Hematoloji ve Onkoloji Servisi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Ziyarette çocuklara, Bülent Koşmaz Sağlık ve Sosyal Eğitim Vakfı tarafından alınan hediyeler verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Özunan, "Gülen her çocuğun gözünde geleceğe dair umut ışığı görüyoruz. 23 Nisan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği özel bir gün. Bugünün önemini anlamak için çocuklarla bir araya gelmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı