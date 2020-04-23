Manisa'da hastanede tedavi gören çocuklara 23 Nisan hediyesi

MANİSA (AA) - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde tedavi gören çocuklara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hediyeler verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İpek Özunan, Hafsa Sultan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Vural, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Seyhun Kürşat ve Hastane Müdürü Fatih Yıldırım, Hematoloji ve Onkoloji Servisi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Ziyarette çocuklara, Bülent Koşmaz Sağlık ve Sosyal Eğitim Vakfı tarafından alınan hediyeler verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Özunan, "Gülen her çocuğun gözünde geleceğe dair umut ışığı görüyoruz. 23 Nisan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği özel bir gün. Bugünün önemini anlamak için çocuklarla bir araya gelmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.



