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Manisa'da genç kızın öldürülmesi

Yunusemre ilçesindeki genç kızın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:06
Manisa'da genç kızın öldürülmesi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 18 yaşındaki Gamze Kurt'un, evinde başından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye çıkarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne getirilen şüpheliler Gülsüm C. (24), Hüseyin Y. (28), Şerif Can C'nin (30), sağlık kontrolleri tamamlandı. Zanlılar, daha sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zanlıların, gece birlikte eğlendiklerini, evde buldukları av tüfeğiyle şakalaşırken Şerif Can C'nin Gamze Kurt'u vurduğunu iddia ettikleri öğrenildi.

Zanlılardan Gülsüm C. ile Şerif Can C'nin silahla emniyete teslim olduğu, Hüseyin Y'nin ise Ankara'ya gitmek üzere otobüse binmek üzereyken yakalandığı öğrenildi.

Dün, Yunusemre ilçesi Fatih Mahallesi'nde Gamze Kurt, ailesi tarafından evinin mutfağında başından av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulunmuş, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı.


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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 12:06
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