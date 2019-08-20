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Manisa’da ‘Fotoğrafçılık Günü’ne özel sergi

Manisa Fotoğraf Derneği tarafından, 19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanında karma sergi açıldı.

20 Ağustos 2019 Salı 13:48
Manisa’da ‘Fotoğrafçılık Günü’ne özel sergi

Manisa Fotoğraf Derneği tarafından, 19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanında karma sergi açıldı. Sergide, dernek üyeleri tarafından Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinde çekilen fotoğraflar sergilendi.


19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günü dolayısıyla Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanında, Manisa Fotoğraf Derneği üyeleri tarafından fotoğraf sergisi açıldı. 26 fotoğraftan oluşan serginin açılışını Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir yaptı. Karma olarak açılan sergi, Türkiye’nin değişik illerine yapılan gezilerden oluşan fotoğraflardan oluşuyor. Sergi açılışında konuşan Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, “Manisa Fotoğraf Derneği kurulduğu günden bu yana Manisa’da etkinliklerle adından söz ettirdi. Ben de açtıkları tüm sergilere katılarak destek oldum. Kendilerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu. Ayrıca Manisalı Yazar Orhan Haşim Elmalı da sergiye katılarak fotoğrafseverlere destek oldu.


MAFOD Başkanı Nazmi Çaykara ise, “Fotoğrafın 180. yılına ithafen oluşturduğumuz fotoğraf sergimiz, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcımız Bilal Demir, dernek üyelerimiz, Fotoğraf Kafe’de eğitim alan öğrencilerimiz, Turgutlu Fotoğraf Topluluğu ve fotoğrafseverlerin katılımlarıyla anlam kazandı. Katkı sağlayan ve katılan tüm dostlara sonsuz sevgilerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.


Gün boyu 15 Temmuz Demokrasi Meydanında fotoğrafseverlerle buluşan sergi 2 gün de Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli Manisa’da faaliyet gösteren Fotoğraf Kafe’de sergilenecek.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 13:48
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  3. fotoğrafçılık

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