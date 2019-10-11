Manisa'da feci kaza: Yaralılar var Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Uşak-İzmir kara yolu Kovukdere mevkisinde Remzi Saat (24) idaresindeki sucuk yüklü minibüs, Şükrü Kaya'nın (54) kullandığı tırla çarpıştı. Arkadan gelen İmbat Balta (50) yönetimindeki otomobil de kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapınca bariyerlere çarptı. Kazada, RemziSaat minibüste sıkıştı, otomobil sürücüsü İmdatBalta ile aynı araçta bulunan Neriman Balta (48) ve Salih İhsan Balta (11) yaralandı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada araçta sıkışan Remzi Saat itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerinceSalihli ve Kula Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralılardan Remzi Saat'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Uşak-İzmir kara yolu bir saat trafiğe kapandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.