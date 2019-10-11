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Manisa'da feci kaza: Yaralılar var

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

11 Ekim 2019 Cuma 08:01
Manisa'da feci kaza: Yaralılar var

Uşak-İzmir kara yolu Kovukdere mevkisinde Remzi Saat (24) idaresindeki sucuk yüklü minibüs, Şükrü Kaya'nın (54) kullandığı tırla çarpıştı.

Arkadan gelen İmbat Balta (50) yönetimindeki otomobil de kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapınca bariyerlere çarptı.

Kazada, RemziSaat minibüste sıkıştı, otomobil sürücüsü İmdatBalta ile aynı araçta bulunan Neriman Balta (48) ve Salih İhsan Balta (11) yaralandı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan Remzi Saat itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerinceSalihli ve Kula Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralılardan Remzi Saat'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Uşak-İzmir kara yolu bir saat trafiğe kapandı.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 08:01
  1. Uşak-İzmir kara yolu Kovukdere mevkisi
  2. sağlık ekipleri
  3. itfaiye ekipleri
  4. polis ekipleri
  5. Kula Devlet Hastaneleri

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