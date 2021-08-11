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Yerel Manisa'da feci kaza: Bir ölü 3 yaralı
Yerel

Manisa'da feci kaza: Bir ölü 3 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 05:30:00 -
Manisa'da feci kaza: Bir ölü 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, H.A'nın (34) kullandığı 45 RG 548 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.B'nin (44) idaresindeki 45 AB 002 otomobil, Salihli-Köprübaşı yolunun Dombaylı Mahallesi kavşağı yakınlarında çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 45 RG 548 plakalı otomobildeki yolculardan Ayşe Toy'un (42) olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yaralanan otomobil sürücüleri H.A. ile A.B. ve yolculardan G.Ç. (41) Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

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