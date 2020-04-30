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Aktüel

Manisa'da evde kumar oynayan 13 kişiye 54 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-04-30 02:24:36 -
Manisa'da evde kumar oynayan 13 kişiye 54 bin lira ceza

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edip bir evde kumar oynadığı belirlenen 13 kişiye 54 bin 425 lira para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çarşı Mahallesi'nde B.K'ye ait evde kumar oynandığı bilgisini edinen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda evdeki 13 kişinin, oyun masalarında iskambil kağıtları, çeşitli renklerde üzerine rakam bulunan ve para yerine geçen markalarla sosyal mesafe kurallarına aykırı davranıp kumar oynadığını belirleyen ekipler, ev sahibi B.K. ile evdeki 12 kişi hakkında adli ve idari işlem yaptı.

Kumar oynadığı belirlenen 13 kişiye, sosyal mesafeyi ihlal ettikleri için Hıfzıssıhha Kanunu'nun ve kumar oynadıkları için Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesinden toplam 54 bin 425 lira para cezası uygulandı.

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