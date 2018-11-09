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Manisa'da eski öğretmenlere FETÖ operasyonu!

Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 eski öğretmenden birinin tutuklandığı bildirildi.

09 Kasım 2018 Cuma 21:03
Manisa'da eski öğretmenlere FETÖ operasyonu!

Alınan bilgiye göre, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç öğretmenler Ö.Ç, H.K, M.A. ve H.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Zanlılardan Ö.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

 

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 21:03
  1. fetö

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