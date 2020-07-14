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Aktüel

Manisa'da engelli çiftin aşkı sınır tanımadı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 14:30:51 -
Manisa'da engelli çiftin aşkı sınır tanımadı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan bedensel engelli Said Arslan, kendisi gibi bedensel engelli Arzu Karataş'a sürpriz evlilik teklifi yaptı.

Arslan (27), dört yıl önce tanıştığı Karataş (27) ile yaşamını birleştirme kararı aldı. Karataş'a evlenme teklifini sürpriz bir şekilde yapmak isteyen Arslan, bu konuda arkadaşlarından yardım istedi.

Arzu Karataş'ı gezme bahanesiyle Akdere Mahallesi'ne çağıran Arslan, Karataş'ı elinde çiçekler, balon ve yüzükle karşıladı.

Said Arslan, "Benimle evlenir misin" yazılı pankart önünde evlenme teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden Karataş, duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Said Arslan gazetecilere, doğuştan bedensel engelli olduğunu ancak yaşama sıkı sıkıya bağlı olduğunu anlattı.

Sevginin ve aşkın engel tanımayacağını herkese göstermek istediklerini belirten Arslan, "Farklılıklarımız bizim zenginliğimiz. Bu yüzden bir ömür Arzu ile birlikte yaşlanmaya karar verdik." dedi.

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