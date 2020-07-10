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Aktüel

Manisa'da eline korkuluk demiri saplanan çocuk kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-10 12:52:51 -
Manisa'da eline korkuluk demiri saplanan çocuk kurtarıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde evinin bahçesinde oynarken eline demir korkuluk saplanan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sarıpınar Mahallesinde evlerinin bahçesinde oyun oynayan Halil Yıldız’ın (10) eline bahçe kapısının korkuluğu saplandı.

Babası Zeki Yıldız’ın ihbarı üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, demir kapıdan korkuluğu kesti.

Salihli Devlet Hastanesinde ameliyata alınan Halil Yıldız'ın elindeki demir parçası çıkarıldı.

Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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