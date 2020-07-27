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Aktüel

Manisa'da elinden düşürdüğü av tüfeği ateş alan kişi ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-27 05:08:49 -
Manisa'da elinden düşürdüğü av tüfeği ateş alan kişi ağır yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula İlçesinde elinden düşürdüğü av tüfeğinin ateş alması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Bilmez (47), Narıncalıpıtrak Mahallesi'nde traktöre bindiği sırada elinden düşürdüğü tüfeği ateş aldı.

Bilmez'in yaralandığını gören yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Boyun, göğüs ve sol koluna saçmalar isabet eden Bilmez, önce Kula Devlet Hastanesine ardından Salihli Devlet hastanesine sevk edildi.

Ağır yaralanan Bilmez'in hayati tehlikesinin oluğu öğrenildi.

Jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.


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