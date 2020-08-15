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Aktüel

Manisa'da elektrik akımına kapılan genç işçi ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-15 23:47:00 -
Manisa'da elektrik akımına kapılan genç işçi ağır yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde elektrik akıma kapılan genç işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, gıda üretimi yapan bir fabrikanın tadilatında çalıştığı öğrenilen 19 yaşındaki Ümit Üner, elektrik akımına kapıldı.

Elektrik akımına kapılan Üner'i iş arkadaşları kurtardı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Üner'i Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Üner, buradan Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

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