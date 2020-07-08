  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Manisa'da dolu ve fırtına bağlara zarar verdi

Yeniakit Publisher
2020-07-08 17:02:23 -
Manisa'da dolu ve fırtına bağlara zarar verdi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde iki gündür etkili olan dolu ve fırtına, üzüm bağlarında zarara neden oldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışmaları başlattı.

Kaymakam Ali Arıkan ve Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen bölgede incelemeler yaptı, çiftçilere "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Ziraat Odası Başkanı Ülgen, çiftçilerin mağdur olduğunu belirterek, "Sarıgöl'de doludan ve fırtınadan zarar gören üreticilerimizin borçlarının yapılandırılmasını talep ediyoruz. Özellikle Ahmetağa Mahallesi'nde üzüm bağları olduğu gibi fırtınadan devrildi. Diğer alanlarda da dolu zararımız var. Zarar belirleme çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı