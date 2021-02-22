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Sağlık Manisa'da Doktor Aktan Kokuoğlu koronavirüse yenik düştü
Sağlık

Manisa'da Doktor Aktan Kokuoğlu koronavirüse yenik düştü

Manisa'da Üroloji Uzmanı Dr. Aktan Kokuoğlu koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 00:56:00 -
Manisa'da Doktor Aktan Kokuoğlu koronavirüse yenik düştü

Koronavirüs ile en cephede mücadele veren doktorlarımızdan biri daha koronavirüse yenik düştü, Manisa'da Üroloji Uzmanı Dr. Aktan Kokuoğlu koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Doktor Kokuoğlu toprağa verildi

Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden doktor Kokuoğlu'nun, memleketi Isparta'ya bağlı Uluborlu ilçesinde toprağa verildiği öğrenildi.

Manisa Tabip Odası'ndan taziye mesajı

Manisa Tabip Odası, Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Üroloji Uzmanı Dr. Aktan Kokuoğlu için sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayınladı.

Manisa Tabip Odası'nın yayınladığı mesajda, “Manisa Deva Tıp Merkezi’nde çalışan Üroloji Uzmanı Üyemiz Dr. Aktan Kokuoğlu’nu Covid-19 nedeniyle kaybettik. Yakınlarına ve meslektaşlarımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

 

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