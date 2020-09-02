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Aktüel Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Aktüel

Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-02 21:38:09 -
Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi'nde yaşayan, Şehzadeler Belediyesi personeli Hasan İnce (60), akşam saatlerinde eşi Neslihan İnce ile Kırcalı mevkisindeki tarlasına gitmek için plakasız traktörüyle yola çıktı.

İnce'nin kullandığı traktör tarlaya giden eğimli yolda kontrolden çıkarak devrildi. Römorkta yolculuk yapan Neslihan Şahin'in haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Hasan İnce'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen kepçe ile traktörün altında çıkarılan İnce'nin cenazesi Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Bu arada babasının ölüm haberini alan Şahin İnce olay yerine koşarak geldi. Babasını traktörün altında görünce fenalaşan Şahin İnce'ye olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.


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