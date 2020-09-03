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Aktüel Manisa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Aktüel

Manisa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-03 11:15:24 -
Manisa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Avdan Mahallesi'nden İzmir'in Kınık ilçesine 45 YB 8862 plakalı traktörüyle domates götürmek üzere yola çıkan Muammer Yetim'den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Yapılan aramada traktörün tarla yolunda devrildiği tespit edildi.

Kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında kalan Yetim'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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