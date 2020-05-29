Manisa’da cuma namazı öncesi şükür için hayvan kesildi

Manisa’da korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart 2020 itibariyle cemaatle namaz kılınmasına kapatılan camiler, kesilen hayvanlarla yeniden ibadete açılırken, ilk cuma namazı camilerin bahçelerinde kılınacak.

Manisa’da korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 16 Mart’ta ibadete kapatılan camiler, bugün kademeli olarak yeniden açılıyor. Sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde, Manisa Müftüsü Mustafa Soykök’ün yaptığı duanın ardından tekbirler eşliğinde şükür için hayvan kesildi.

Ardından Manisa Valisi Ahmet Deniz ve beraberindekiler tarafından camide incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından kısa bir açıklama yapan Vali Deniz, vatandaşlara uyarıda bulunmayı ihmal etmedi. Vali Deniz, “Yaklaşık 2 buçuk ay oldu. 16 Mart itibariyle korona virüs tedbirleri kapsamında camilerimizle cemaatle namaz kılınması yasaklanmıştı. Şükürler olsun bugün Cuma namazı ile başlayacağız. Tabi bugün cuma namazımızı camimizin içerisinde kılmayacağız. Kaymakamlıklarımızın belirlediği açık alanlarda sosyal mesafeye uyarak kılmaya devam edeceğiz. Rabbimize şükürler olsun. Gerçekten dünya zorlu bir süreçten geçiyor. Dünyayı sarsan bir tehditten bahsediyoruz. Vatandaşlarımızdan ricam biraz daha sabredelim istiyoruz. Özellikle vatandaşlarımız lütfen seccadelerini yanlarında getirsinler. Mutlaka maske takılacak. Çünkü maskesi olmayan ve yanında seccadesini getirmeyeni müsaade edilmeyecek. Hijyenik şartlara uyarak bu cumayı inşallah hep beraber özlediğimiz cuma namazını huşu içerisinde, dualarla kılacağız. İl genelinde tüm tedbirleri aldık. Sosyal mesafe çizimlerine uygun bir şekilde namazımızı eda edeceğiz” diye konuştu.

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından camilerin bahçesi ve namaz kılınması için belirlenen yerler dezenfekte edildi.

Şehzadeler ilçesi tarihi Hatuniye Camisi’ndeki programa Manisa Valisi Ahmet Deniz, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök katıldı.