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Aktüel

Manisa'da çiftlikte çıkan yangında 3 ahır kullanılamaz hale geldi

Yeniakit Publisher
2020-07-16 01:55:31 -
Manisa'da çiftlikte çıkan yangında 3 ahır kullanılamaz hale geldi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde bir besi çiftliğinde çıkan yangında 3 ahır kullanılamaz hale geldi, 800 balya saman zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Körez Mahallesi'nde Zeynep Acar'a ait çiftlikte bitişik halde bulunan 3 ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlerin saman depolarına sıçraması sonucu yangın büyüdü.

Saman depolarındaki 9 büyük mutfak tüpü ile 2 piknik tüpü zamanında yapılan müdahale sonucu patlamadan çıkarıldı.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 ahır kullanılamaz hale geldi, 800 balya saman zarar gördü.

Körez Mahallesi girişinde başlayan yangın anı başka bir çiftliğin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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