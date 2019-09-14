Manisa'da bir ton sahte içki yakalandı Operasyonda, 950 litre izinsiz üretilmiş şarap ile 60 litre sahte rakı ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri İ.A. ve İ.T.'ye ait ev ve arazilere operasyon düzenledi. Salihli Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan kararla yapılan aramalarda, 60 litre sahte rakı ve 950 litre izinsiz üretilmiş üretilmiş şarap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. İ.A. ve İ.T.'ye toplam 70 bin liralık cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

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