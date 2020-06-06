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Sağlık

Manisa’da bir sokak karantinaya alındı

Manisa’nın Selendi ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir sokak karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 13:27:32 -
Manisa’da bir sokak karantinaya alındı

Manisa’nın Selendi ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir sokak karantinaya alındı.


Manisa’nın Selendi ilçesi Çamyayla Mahallesindeki Çeribaşı Sokakta bazı vatandaşlarda korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine sokak karantinaya alındı. Selendi Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz Çamyayla Mahallesi Çeribaşı Sokak’ta yaşayan vatandaşlarımızda tespit edilen Covid-19 vakaları nedeni ile 06.06.2020 Cumartesi günü öğle saat 12.00 itibari ile İlçe Hıfzıssıhha kararı ile Karantina uygulanmasına başlanmıştır." denildi.

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