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Manisa’da bir mahalle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-13 13:16:54 -
Manisa’da bir mahalle karantinaya alındı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Gördes ilçesindeki bir mahalle karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Evciler Mahallesi, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Karar üzerine jandarma ekipleri, mahalle sakinlerini bilgilendirerek karantina uygulamasını başlattı.

Manisa'nda Evciler Mahallesi'nin de aralarında bulunduğu 6 mahalle ve 2 sokak ile 7 apartmanın da karantina süreci devam ediyor.

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