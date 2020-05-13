Manisa’da bir mahalle karantinaya alındı
MANİSA (AA) - Manisa’nın Gördes ilçesindeki bir mahalle karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Evciler Mahallesi, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Karar üzerine jandarma ekipleri, mahalle sakinlerini bilgilendirerek karantina uygulamasını başlattı.
Manisa'nda Evciler Mahallesi'nin de aralarında bulunduğu 6 mahalle ve 2 sokak ile 7 apartmanın da karantina süreci devam ediyor.