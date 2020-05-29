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Aktüel

Manisa'da bir grup, kadın cinayetlerini protesto etti

Yeniakit Publisher
2020-05-29 10:24:53 -
Manisa'da bir grup, kadın cinayetlerini protesto etti

MANİSA (AA) - Manisa'da kadınların oluşturduğu bir grup, kadın cinayetlerini protesto için dün öldürülen Gülnur Kocabaş'ın silahlı saldırıya uğradığı sokakta basın açıklaması yaptı.

Şehzadeler ilçesi Alaybey Mahallesi'nde dün cinayet olayının gerçekleştiği Gülnur Kocabaş'ın evinin yakınlarındaki sokakta toplanan grup, ellerinde taşıdıkları pankartlarla genç kadının öldürülmesini protesto etti.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Kocabaş'ın mesai arkadaşı Yeliz Kurt, kadın cinayetlerini durdurana kadar vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Kadın Meclisleri olarak bu konuda mücadelemizi sürdüreceğiz. Gülnur Kocabaş'ın ailesine adalet mücadelesinde sonuna kadar destek vereceğiz." dedi.

Dün, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Y.A tarafından sokakta silahla vurulan Gülnur Kocabaş hayatını kaybetmiş, şüpheli tutuklanmıştı.


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