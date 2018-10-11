Manisa'da bir annenin en büyük acısı! Kimse sakinleştiremedi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda Cihan A. isimli 32 yaşındaki genç kendini apartmanın çatı katında astı. Annesinin çatı katına çıkmasıyla gördüğü korkunç manzara sonrası olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri intikal etti. Turgutlu'da bilgisayarcılık ve güvenlik kamera sistemlerine yönelik işlerle uğraştığı öğrenilen Cihan A.'nın acı haberi ailesinin sinir krizi geçirmesine neden oldu.

Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ile polis intikal ederken olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Cihan A.'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edileceği öğrenildi.