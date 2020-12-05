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Gündem Manisa'da akılalmaz olay: Birer gün ara ile devrildiler
Gündem

Manisa'da akılalmaz olay: Birer gün ara ile devrildiler

Manisa'nın Salihli ilçesindeki sevgi yolu üzerinde üç günde asırlık 3 çam ağacı devrildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 22:54:00 -
Manisa'da akılalmaz olay: Birer gün ara ile devrildiler

Mithatpaşa Caddesi üzerinde üç gün üst üste asırlık üç çam ağacı devrildi. Saat 04.00 sıralarında, sevgi yolu girişinde bulunan 10 metre uzunluğundaki çam ağacı, bir iş yerinin tentesinin üzerine devrildi. İş yerine ait tente ve belediyeye ait saksılıklar zarar gördü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ağacın devrilme anı ise iş yerine ait güvelik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ağacın devrilmesi ile birlikte binlerce sığır kuşunun kaçıştığı görüldü. Devrilen ağaç ise Salihli Belediyesi ekiplerince kesilerek kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı.

Biri Çarşamba, biri de Perşembe devrilmişti

Sevgi Yolu üzerinde bulunan çam ağaçlarından biri Çarşamba günü bir evin üzerinde, diğeri de Perşembe günü boş bir arsanın içine devrilmişti.

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