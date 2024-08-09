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Tarım Manisa’da 83 santimlik dev acur yetiştirildi
Tarım

Manisa’da 83 santimlik dev acur yetiştirildi

Yeniakit Publisher
2024-08-09 12:11:00 -
Manisa’da 83 santimlik dev acur yetiştirildi

Manisa'nın Demirci İlçesi Akıncılar Mahallesinde, Recep Artuç'un tarlasında yetişen dev acur, uzunluğu ve ağırlığı ile dikkati çekti.

Boyu 83 santimetre olan acurun ağırlığının 13 kilogram olduğu belirtildi. Artuç, 26 yıldır tarımsal üretim yaptığını ifade ederek, "12 dönüm tarlamda domates, biber, patlıcan, kavun, salatalık ve acur üretimi yapıyorum. 2 ay önce diktiğimiz acurlardan birisi devasa büyüklükte oldu. Ürettiğim tarım ürünlerinde hiçbir şekilde zirai ilaç kullanmıyorum. Hayvan gübresi, su ve dip çapası yaparak yetiştiriyorum. Ürettiğimiz dev acuru gelecek yıla tohumluk olarak kullanacağım" diye konuştu.

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