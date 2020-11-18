Manisa'da 3 bin 918 litre sahte içki ele geçirildi
MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir bağ evinde 3 bin 918 litre sahte içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Veziroğlu Mahallesi'ndeki bir bağ evinde kaçak içki üretildiği bilgisini alan jandarma ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.
İkametteki aramalarda 3 bin 918 litre sahte içkinin yanı sıra kurusıkıdan bozma 3 tabanca, 7 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ve 3 tabanca fişeği bulundu.
Gözaltına alınan bağ evi sahibi O.Z, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.