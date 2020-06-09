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Aktüel

Manisa'da 24 yaşındaki gencin öldürülmesine ilişkin 3 kişi tutuklandı

Uyuşturucu alışverişindeki anlaşmazlık nedeniyle cinayeti işlediği öne sürülen katil zanlısı, gizlendiği evde yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-09 21:19:43 -
Manisa'da 24 yaşındaki gencin öldürülmesine ilişkin 3 kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 3 Haziran'da, 24 yaşındaki gencin öldürülmesi olayına ilişkin 3 kişi tutuklandı.

Kayapınar Mahallesi'nde 3 Haziran'da, Mert Toğul silahla vuruldu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılan Toğul, burada yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin çalışma başlatan jandarma, cinayete ilişkin G.K. ve A.G'yi 6 Haziran'da yakaladı. Zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Jandarma, cinayetin faili olduğu öne sürülen H.U'nun (40) Güzelyurt Mahallesi'nde bir evde gizlendiğini belirledi.

H.U, jandarma ve emniyet birimlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.U, sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

- Cinayetin nedeni uyuşturucu

Maktul Mert Toğul'un uyuşturucu sattığı, cinayetin de uyuşturucu anlaşmazlığı nedeniyle işlendiği öne sürüldü.

Maktulden aldığı uyuşturucuların bir kısmının sahte olduğunu öne süren H.U'nun, verdiği parayı geri almak için G.K. ve A.G. ile buluşarak Toğul'un yanına gittiği, çıkan tartışmada Toğul'u silahla vurduğu idda edildi.


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