Manisa'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan K.K. (28) adlı firarinin bir evde saklandığı bilgisini aldı. Hükümlünün kaldığı ikamete operasyon düzenleyen ekipler, K.K'yi gözaltına aldı.
K.K, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.