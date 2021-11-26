  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Manisa'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Yerel

Manisa'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 07:29:00 -
Manisa'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan K.K. (28) adlı firarinin bir evde saklandığı bilgisini aldı. Hükümlünün kaldığı ikamete operasyon düzenleyen ekipler, K.K'yi gözaltına aldı.

K.K, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar düşecek mi? İslam Memiş açıkladı
Ekonomi

Dolar düşecek mi? İslam Memiş açıkladı

Dolar/TL kurunda son günlerde yaşanan dalgalanmaya ilişkin ekonomist İslam Memiş'ten çarpıcı uyarılar geldi.
MGK toplantısı sona erdi
Gündem

MGK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi.

TFF, Beşiktaş'ı reddetti
Spor

TFF, Beşiktaş'ı reddetti

Beşiktaş'ın Süper Lig’in 14. haftasında cumartesi günü Giresunspor ile oynayacağı maçın Pazar gününe alınması için TFF’ye yaptığı başvuru re..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay