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Yerel Manisa'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Yerel

Manisa'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-10-11 02:05:00 -
Manisa'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alaşehir – Sarıgöl karayolu Delemenler Mahallesi Mevkiinde Alaşehir’den Sarıgöl yönüne giden Ş.O. yönetimindeki 20 ABH 245 plakalı otomobil ile tali yoldan kara yoluna çıkan E.Ş. yönetimindeki 45 TA 1044 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada E.Ş. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sarıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, diğer otomobilde bulunan sürücü Ş.Ö. ve yolcu konumunda olan bir kişi kazadan yara almadan kurtuldu. Güvenlik kuvvetleri kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: İHA
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