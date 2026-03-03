Karın içinden bahar çıktı! Muş Ovası çiğdemlerle renklendi
Muş’ta karların erimesiyle birlikte açan çiğdemler; beyaz örtüyle bütünleşerek ovada kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Kışın sert yüzüyle bilinen Muş’ta doğa yavaş yavaş uyanmaya başladı. Karların çekilmeye başladığı alanlarda açan çiğdemler, Muş Ovası’na ayrı bir güzellik kattı.
Yılın ilk çiçeklerinden ve baharın habercisi olarak bilinen çiğdemler, özellikle karla kaplı dağ eteklerinde yüzünü gösterdi.
Beyaz örtünün arasından yükselen mor, sarı ve beyaz tonlardaki çiçekler, karlı zirvelerle bütünleşip güzel manzara sundu.
Özellikle merkeze bağlı Donatım köyü çevresinde yoğun olarak görülen çiğdemler, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.
Manzarayı ölümsüzleştiren fotoğraf sanatçısı Furkan Aksoy, "Muş’ta karların erimesiyle birlikte ilkbahar mevsiminin habercisi olan çiğdem çiçekleri açtı. Fotoğrafçılar olarak bu anı ölümsüzleştirmek istedik. Özellikle karlı dağlara karşı çok güzel fotoğraflar çektik" dedi.
