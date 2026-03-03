  • İSTANBUL
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Karın içinden bahar çıktı! Muş Ovası çiğdemlerle renklendi
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Karın içinden bahar çıktı! Muş Ovası çiğdemlerle renklendi

Muş’ta karların erimesiyle birlikte açan çiğdemler; beyaz örtüyle bütünleşerek ovada kartpostallık manzaralar oluşturdu.

#1
Foto - Karın içinden bahar çıktı! Muş Ovası çiğdemlerle renklendi

Kışın sert yüzüyle bilinen Muş’ta doğa yavaş yavaş uyanmaya başladı. Karların çekilmeye başladığı alanlarda açan çiğdemler, Muş Ovası’na ayrı bir güzellik kattı.

#2
Foto - Karın içinden bahar çıktı! Muş Ovası çiğdemlerle renklendi

Yılın ilk çiçeklerinden ve baharın habercisi olarak bilinen çiğdemler, özellikle karla kaplı dağ eteklerinde yüzünü gösterdi.

#3
Foto - Karın içinden bahar çıktı! Muş Ovası çiğdemlerle renklendi

Beyaz örtünün arasından yükselen mor, sarı ve beyaz tonlardaki çiçekler, karlı zirvelerle bütünleşip güzel manzara sundu.

#4
Foto - Karın içinden bahar çıktı! Muş Ovası çiğdemlerle renklendi

Özellikle merkeze bağlı Donatım köyü çevresinde yoğun olarak görülen çiğdemler, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.

#5
Foto - Karın içinden bahar çıktı! Muş Ovası çiğdemlerle renklendi

Manzarayı ölümsüzleştiren fotoğraf sanatçısı Furkan Aksoy, "Muş’ta karların erimesiyle birlikte ilkbahar mevsiminin habercisi olan çiğdem çiçekleri açtı. Fotoğrafçılar olarak bu anı ölümsüzleştirmek istedik. Özellikle karlı dağlara karşı çok güzel fotoğraflar çektik" dedi.

