Türkiye’de fabrika açıp açmayacağı yılan hikayesine dönen BYD’den herkesi şoke eden atak
Türkiye'de fabrika açıp açmayacağı yılan hikayesine dönen BYD'den herkesi şoke eden atak

BYD'nin Avrupa'daki satışları ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık üçe katlanarak 18 bin 242 adede ulaştı. Tesla ise bu dönemde yüzde 17 düşüşle 8 bin 75 adede geriledi.

Türkiye'de fabrika açıp açmayacağı yılan hikayesine dönen BYD'den herkesi şoke eden atak

Çinli otomotiv devi BYD, 2026 yılına Avrupa pazarında güçlü bir başlangıç yaptı. Şirketin elektrikli ve hibrit araçlarına yönelik talep hızla artarken, BYD’nin Avrupa’daki satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse üç katına çıktı.

Türkiye'de fabrika açıp açmayacağı yılan hikayesine dönen BYD'den herkesi şoke eden atak

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, Avrupa Birliği ülkeleri ile Birleşik Krallık, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre’de BYD markalı yeni araç kayıtları ocak ayında 18 bin 242 adede ulaştı. Bu rakam, Ocak 2025’te kaydedilen 6 bin 884 adetlik satışa kıyasla dikkat çekici bir artışa işaret ediyor.

Türkiye'de fabrika açıp açmayacağı yılan hikayesine dönen BYD'den herkesi şoke eden atak

BYD’nin Avrupa’daki satışları, ACEA’nın şirketi geçen yazdan itibaren istatistiklerine dahil etmesinden bu yana her ay güçlü bir yükseliş sergiliyor. Bazı aylarda satışların neredeyse beş katına çıktığı görülürken, bu tablo Avrupalı sürücüler arasında BYD’nin araç gamına yönelik artan ilgiyi ve geleneksel otomobil üreticileri için büyüyen rekabet baskısını ortaya koyuyor.

Türkiye'de fabrika açıp açmayacağı yılan hikayesine dönen BYD'den herkesi şoke eden atak

Jeep markasının da sahibi olan Stellantis, bu ayın başlarında elektrikli araçlardan uzaklaşma stratejisi kapsamında yaklaşık 26 milyar dolarlık bir gider kaydı yapacağını açıkladı. Birçok otomobil üreticisi, son yıllarda elektrikli araçlara geçişin beklenenden yavaş ilerlemesi nedeniyle ürün gamlarını gözden geçirmek ve elektrikli araç üretimini kısmak zorunda kaldı.

Türkiye'de fabrika açıp açmayacağı yılan hikayesine dönen BYD'den herkesi şoke eden atak

Amerikan The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, BYD, ocak ayında Avrupa’da Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla’yı da geride bıraktı. Tesla’nın Avrupa’daki yeni araç kayıtları, bir önceki yıla göre yüzde 17 düşüşle 8 bin 75 adede geriledi. Tesla satışlarındaki zayıflama, müşteri tepkileri, ABD’de elektrikli araçlara yönelik vergi teşviklerinin sona ermesi ve artan rekabetle birlikte geçen yıl hız kazanmıştı. Tesla’nın küresel satışları 2024’te yaklaşık yüzde 1, geçen yıl ise yüzde 9 oranında geriledi. BYD ise kısa süre önce Tesla’yı geride bırakarak dünyanın en büyük elektrikli araç satıcısı konumuna yükseldi.

