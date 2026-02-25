Türkiye’de fabrika açıp açmayacağı yılan hikayesine dönen BYD’den herkesi şoke eden atak

Amerikan The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, BYD, ocak ayında Avrupa’da Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla’yı da geride bıraktı. Tesla’nın Avrupa’daki yeni araç kayıtları, bir önceki yıla göre yüzde 17 düşüşle 8 bin 75 adede geriledi. Tesla satışlarındaki zayıflama, müşteri tepkileri, ABD’de elektrikli araçlara yönelik vergi teşviklerinin sona ermesi ve artan rekabetle birlikte geçen yıl hız kazanmıştı. Tesla’nın küresel satışları 2024’te yaklaşık yüzde 1, geçen yıl ise yüzde 9 oranında geriledi. BYD ise kısa süre önce Tesla’yı geride bırakarak dünyanın en büyük elektrikli araç satıcısı konumuna yükseldi.