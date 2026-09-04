30’lu koli bakın ne kadar oldu? Füze gibi fırlayan yumurta fiyatlarını görenler resmen şok geçirdi
Okulların açılmasına günler kala yumurta fiyatları füze gibi fırladı. Son rakamları görenlerin ağzı bir karış açık kaldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Okulların açılmasına günler kala yumurta fiyatları füze gibi fırladı. Son rakamları görenlerin ağzı bir karış açık kaldı.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) ağustos ayına ilişkin üretici ve market fiyatları araştırması, yumurtadaki dikkat çekici fiyat artışını gözler önüne serdi. Araştırmaya göre yumurta, hem üreticide hem de markette fiyatı en fazla yükselen ürün oldu.
Verilere göre, temmuz sonunda marketlerde ortalama 4 lira 87 kuruş olan bir adet yumurtanın fiyatı, ağustos sonunda 6 lira 71 kuruşa yükseldi. Böylece yumurtadaki aylık fiyat artışı yüzde 37,8 olarak gerçekleşti.
Fiyatlardaki yükseliş koli fiyatlarına da doğrudan yansıdı. Ortalama fiyatlar üzerinden hesaplandığında 30 adet yumurtanın bedeli 200 lirayı aşarken, yumurta mutfak bütçesinde en hızlı zamlanan temel gıda ürünlerinden biri haline geldi.
Artış yalnızca market raflarında görülmedi. Üreticide yumurtanın adet fiyatı aynı dönemde 3 lira 23 kuruştan 4 lira 52 kuruşa çıktı. Üretici fiyatındaki bir aylık yükseliş yüzde 39,9'u buldu.
Sektör temsilcilerine göre fiyat hareketinin arkasında yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde artan talep de bulunuyor. Okulların açılmasına kısa süre kala hanelerin ve toplu tüketim noktalarının yumurtaya yönelmesinin piyasadaki talebi artırdığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra üreticilerin karşı karşıya kaldığı nakliye ve ambalaj giderlerindeki yükseliş de fiyatlara etki ediyor.
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