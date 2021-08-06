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Manisa Valiliği'nden açıklama: 6 ölü, 37 yaralı
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Yerel Manisa Valiliği'nden açıklama: 6 ölü, 37 yaralı
Yerel

Manisa Valiliği'nden açıklama: 6 ölü, 37 yaralı

Manisa Valiliği, Soma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 09:00:00 - 2021-08-06 09:02:42
Manisa Valiliği'nden açıklama: 6 ölü, 37 yaralı

Manisa Valiliği, Soma'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu meydana gelen feci kazayla ilgili bilgilendirme yaptı. Açıklamada, "Bugün Soma İlçesinde meydana gelen trafik kazasında basın yayın organlarında yanlış bilgilerin yer aldığı görülmüştür. Söz konusu kazada şuan itibariyle 6 vefat, 37 yaralı vatandaşımız bulunmakta olup, yaralıların 6’ sı Balıkesir’de bulunan hastanelerde, geri kalan yaralılar ise Manisa’da bulunan hastanelerde tedavi edilmektedir" denildi.

Medya organlarında, söz konusu kaza sırasında 9 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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