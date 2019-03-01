Manisa TSO’da KOSGEB, ZEKA ve KGF’nin destekleri anlatıldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binasında gerçekleşen bilgilendirme toplantısında KOSGEB, Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) ve Kredi Garanti Fonu (KGF)’nin sağlamış olduğu teşvik ve destekler KOSGEB Manisa Müdürü Mahmut Oğuz Kılınç, ZEKA Yatırım Destek Ofisi Koordinatör Vekili Cansu Uyar ve KGF Manisa Şube Müdür Yusuf Buğra Yüksek tarafından Manisa iş dünyasının temsilcilerine anlatıldı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin büyük bir ilgi gösterdiği toplantının açılışında konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Odamız hizmet binası içinde yer alan kurumlarımızın üyelerimize verdiği teşvik ve destekler hakkında bilgi sahibi olacağız. KOSGEB, ZEKA ve KGF ile aynı çatı altında üyelerimize hizmet vermekteyiz. Yani üyelerimizin odamıza yapacakları ziyaretlerde, bu üç kurumla da kısa sürede görüşüp ve uzmanlardan bilgi alma şansına sahipler. Devletimiz son dönemde iş dünyasını rahatlatacak bir dizi teşvik ve destek paketleri açıklamakta. Ama bu açıklanan teşvik ve desteklerden bir kısım üyelerimizin yeteri kadar bilgi sahibi olmadığı görmekteyiz. Bu sebeple oda olarak iş dünyasına sağlanan teşvik ve destekler konusunda kurumlarımızın müdürlerinden detaylı bilgilendirmede bulunmalarını rica ettik. Bugün burada KOSGEB, ZEKA ve KGF’nin üyelerimize sağladığı teşvik ve destekler hakkında kurum müdürlerimizin yapacakları sunumlarla bilgi sahibi olacağız. Ben üç kurumumuzunmüdürlerine yapacakları bilgilendirmeden dolayı teşekkür ediyor, devletimizin iş dünyasına sağlamış olduğu teşvik ve desteklerden tüm üyelerimizin faydalanmasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından KOSGEB Manisa Müdürü Mahmut Oğuz Kılınç, Zafer Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatör Vekili Cansu Uyar ve Kredi Garanti Fonu Manisa Şube Müdürü Yusuf Buğra Yüksek hazırlamış oldukları sunum eşliğinde kurumlarının verdiği teşvik ve destekler hakkında detaylı bilgiler verirken, toplantının son bölümünde de iş dünyası temsilcilerinin sorularını cevaplandırdılar.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, toplantının sonunda günün anısına KOSGEB Manisa Müdürü Mahmut Oğuz Kılınç, Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) Yatırım Destek Ofisi Koordinatör Vekili Cansu Uyar ve Kredi Garanti Fonu (KGF) Manisa Şube Müdür Yusuf Buğra Yüksek’e teşekkür plaketi takdim etti.