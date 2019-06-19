0553 313 94 23

Manisa Şehir Hastanesi 100. ’Bypass’ ameliyatını gerçekleştirdi

2018 yılı Ekim ayı sonunda hizmete açılan Manisa Şehir Hastanesi, bypass ameliyatlarının 100’üncüsünü gerçekleştirdi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:07
Manisa Şehir Hastanesi 100. ’Bypass’ ameliyatını gerçekleştirdi

2018 yılı Ekim ayı sonunda hizmete açılan Manisa Şehir Hastanesi, bypass ameliyatlarının 100’üncüsünü gerçekleştirdi.


Manisa Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, birçok ameliyatın yanı sıra aylık ortalama 15 bypass ile bölge genelinde yeni bir merkez haline geldi.


2018 yılı Ekim ayı sonunda hizmete açılan Manisa Şehir Hastanesi, otel konforundaki donanımı ve sağlık alanındaki son teknolojiye sahip cihazlarıyla şifa arayan hastalara dünya standartlarında hizmet veriyor. 6 cerrahın görev yaptığı Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde ayda ortalama 15 bypass operasyonu ile hastaneyi Ege Bölgesinde yeni bir merkez haline getirdi. Çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Opr. Dr. Alper Özbakkaloğlu, "Klinikte bypass uygulamasını yapan 3 cerrahız. Ege Bölgesinde oluşan tüm acil vakaları kabul edebilme durumumuz var. Hastanemize müracaat eden acil vakaları alıp ameliyatlarını gerçekleştirebiliyoruz. Sonuçlarımız da gayet başarılı. Yalnızca koroner arter hastalıkları yani koroner bypassları değil bunun dışında her türlü acil vakayı, travma, ateşli ve kesici aletli yaralanmaları, trafik kazaları acil kapak hastalıkları gibi vakaları da kabul ediyoruz. Ekibimizdeki tüm cerrahlar oldukça deneyimli. Opr. Dr. Ercan Başçeşme, Opr. Dr. Tezcan Bozkurt ve ben açık kalp cerrahisi operasyonlarında 1. cerrah olarak görev yapıyoruz. Opr. Dr. Özlem Karaaslan Yüksel ve Opr. Dr. Barış Durgun 2. cerrah olarak destek veriyor ve günlük YBÜ, servis işleyişinde bizlere yardımcı oluyorlar. Opr. Dr. Abdülgani Kılıç ise poliklinikte hasta kabulünde ekibe yardımcı oluyor. Bu şekilde ayda 15 ile 25 arasında değişen sadece açık kalp ameliyatları yapıyoruz. Bunun dışında çok sayıda varis, fistül ameliyatı veya küçük cerrahi işlemler yapıyoruz" dedi.



Hastanede 100. bypass ameliyatı yapıldı


Geçen Ekim ayı sonunda açılan hastanende 100. bypass ameliyatı ise Yaşar Demirgen isimli hastaya yapıldı. Bayram tatili esnasında kalp krizi nedeniyle hastaneye getirilen Demirgen, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 4 damar bypass uygulandı. Operasyon sonrası kontrolleri yapılan Demirgen, bir hafta sonra taburcu edildi.


Yaşadığı süreci anlatan Demirgen, "Manisa Şehir Hastanesine rahatsızlığım sonrası başvurdum. Burada gördüğüm ilgi ve alakadan son derece memnunum. Herkes görevini layıkıyla yapmakta. Doktoruma ve hastane çalışanlarına çok teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun’’ dedi.


Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka dayaptığı açıklamada, "Bugün 100’üncüsü yapılan bypass vakamız da başarı ile sonuçlandı. Ben buradan kalp damar cerrahisi hekim arkadaşlarıma ve tüm çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Manisa Şehir Hastanesi açıldığı günden bu yana artan hizmet çeşitliliği ve hasta memnuniyetini artıran hizmet kalitesi ile Manisa halkının hatta Ege Bölgesinin her branş için başvurduğu bir kurum haline gelmiştir. Son yapımı gerçekleşen ve hizmete açılan 18 yataklı 2’inci seviye koroner yoğun bakımımızda yüzde 100’lere varan doluluk kapasitesiyle çalışmaktadır. Bundan sonraki süreçte de bölgemiz adına çalışmalarımız hızla devam edecektir’’ dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 13:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    OPEC toplantısı 1-2 Temmuz'a ertelendi
    1. OPEC toplantısı 1-2 Temmuz'a ertelendi
    2. İşçiler yüzde 30 zamda diretince..
    3. Rusya’dan dijital terörizm uyarısı
    4. İran nükleer anlaşmanın korunması için..
    5. Güney Kore’den Kuzey Kore’ye 50 bin..
    6. Haber kameramanı en önemli anı için..
    7. Denizi olmayan Manisalı balıkçılar..
    8. Mavi Marmara davasında Cem Küçük..
    9. Valilikte vatandaşların istek ve..
    10. Asya ülkesinde silahlı saldırı!..
    11. Yaz Kur'an kursları açılış programı
    12. BM’den HAK-İŞ’in mektubuna cevap
    13. BM Raportörü Agnes Callamard:..
    14. Libya'da UMH güçleri Trablus..
    15. Başkan Seçer’den pasifleştirilen..
    16. BM Kaşıkçı Raporu: "Kaşıkçı'nın..
    17. Araklı'daki sel (2)
    18. Ataşehir Belediyesi minik şefleri..
    19. Rip akıntısına kapılan 2 kişi son anda..
    20. Kursiyerlerin el emeği göz nuru..
    21. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin..
    22. Serbest piyasada altın fiyatları
    23. Alanya’da bin 100 litre kaçak içki ele..
    24. "Avrupa'da tersanecilik hizmetinde..
    25. Lara plajından her gün 60 ton çöp..
    26. Kuveyt Emiri Körfez Savaşı sonrası..
    27. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet..
    28. Yaralı ve hasta hayvanlar, hayvan..
    29. Bakan Ersoy, İstanbul Havalimanı..
    30. BM'den Kaşıkçı raporu: Suudi Arabistan..
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu