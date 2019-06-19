Manisa Şehir Hastanesi 100. ’Bypass’ ameliyatını gerçekleştirdi

2018 yılı Ekim ayı sonunda hizmete açılan Manisa Şehir Hastanesi, bypass ameliyatlarının 100’üncüsünü gerçekleştirdi.

Manisa Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, birçok ameliyatın yanı sıra aylık ortalama 15 bypass ile bölge genelinde yeni bir merkez haline geldi.

2018 yılı Ekim ayı sonunda hizmete açılan Manisa Şehir Hastanesi, otel konforundaki donanımı ve sağlık alanındaki son teknolojiye sahip cihazlarıyla şifa arayan hastalara dünya standartlarında hizmet veriyor. 6 cerrahın görev yaptığı Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde ayda ortalama 15 bypass operasyonu ile hastaneyi Ege Bölgesinde yeni bir merkez haline getirdi. Çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Opr. Dr. Alper Özbakkaloğlu, "Klinikte bypass uygulamasını yapan 3 cerrahız. Ege Bölgesinde oluşan tüm acil vakaları kabul edebilme durumumuz var. Hastanemize müracaat eden acil vakaları alıp ameliyatlarını gerçekleştirebiliyoruz. Sonuçlarımız da gayet başarılı. Yalnızca koroner arter hastalıkları yani koroner bypassları değil bunun dışında her türlü acil vakayı, travma, ateşli ve kesici aletli yaralanmaları, trafik kazaları acil kapak hastalıkları gibi vakaları da kabul ediyoruz. Ekibimizdeki tüm cerrahlar oldukça deneyimli. Opr. Dr. Ercan Başçeşme, Opr. Dr. Tezcan Bozkurt ve ben açık kalp cerrahisi operasyonlarında 1. cerrah olarak görev yapıyoruz. Opr. Dr. Özlem Karaaslan Yüksel ve Opr. Dr. Barış Durgun 2. cerrah olarak destek veriyor ve günlük YBÜ, servis işleyişinde bizlere yardımcı oluyorlar. Opr. Dr. Abdülgani Kılıç ise poliklinikte hasta kabulünde ekibe yardımcı oluyor. Bu şekilde ayda 15 ile 25 arasında değişen sadece açık kalp ameliyatları yapıyoruz. Bunun dışında çok sayıda varis, fistül ameliyatı veya küçük cerrahi işlemler yapıyoruz" dedi.

Hastanede 100. bypass ameliyatı yapıldı

Geçen Ekim ayı sonunda açılan hastanende 100. bypass ameliyatı ise Yaşar Demirgen isimli hastaya yapıldı. Bayram tatili esnasında kalp krizi nedeniyle hastaneye getirilen Demirgen, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 4 damar bypass uygulandı. Operasyon sonrası kontrolleri yapılan Demirgen, bir hafta sonra taburcu edildi.

Yaşadığı süreci anlatan Demirgen, "Manisa Şehir Hastanesine rahatsızlığım sonrası başvurdum. Burada gördüğüm ilgi ve alakadan son derece memnunum. Herkes görevini layıkıyla yapmakta. Doktoruma ve hastane çalışanlarına çok teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun’’ dedi.

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka dayaptığı açıklamada, "Bugün 100’üncüsü yapılan bypass vakamız da başarı ile sonuçlandı. Ben buradan kalp damar cerrahisi hekim arkadaşlarıma ve tüm çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Manisa Şehir Hastanesi açıldığı günden bu yana artan hizmet çeşitliliği ve hasta memnuniyetini artıran hizmet kalitesi ile Manisa halkının hatta Ege Bölgesinin her branş için başvurduğu bir kurum haline gelmiştir. Son yapımı gerçekleşen ve hizmete açılan 18 yataklı 2’inci seviye koroner yoğun bakımımızda yüzde 100’lere varan doluluk kapasitesiyle çalışmaktadır. Bundan sonraki süreçte de bölgemiz adına çalışmalarımız hızla devam edecektir’’ dedi.