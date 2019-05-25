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Manisa kayısısı Malatya’ya rakip oldu

Türkiye’nin sofralık kayısı ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Manisa’nın Salihli ilçesinde "zaza" olarak nitelendirilen kayısının hasadına başlandı.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 13:08
Manisa kayısısı Malatya’ya rakip oldu

Türkiye’nin sofralık kayısı ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Manisa’nın Salihli ilçesinde "zaza" olarak nitelendirilen kayısının hasadına başlandı. Malatya kayısısına rakip çıkan zaza cinsi kayısı Manisalı üreticilerin yüzünü güldürdü.


Manisa’da en fazla sofralık kayısı üretimi yapılan Salihli ilçesinin Dombaylı, Adala ve Bezirganlı mahallelerinde rengi, aroması ve tadı ile ön plana çıkan, erkenci zaza cinsi kayısı hasadına başlandı. Üreticilerin topladığı kayısılar, kalitesi ve büyüklüğüne göre kasalara sıralandıktan sonra Türkiye’nin birçok il ve ilçesine gönderiliyor.


Salihli kayısının sofralık ve kendine has özellikleri olan bir kayısı türü olduğunu belirten Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, ilçede geçen yıl bin 25 ton kayısı rekoltesi elde ettiklerini, bu yıl ise bin 100 ton rekolte beklediklerini söyledi.


"Şu an toplanan kayısı cincimiz zaza” diyen Yalvaç “Üreticimiz fiyatlardan memnun. Burada ürünlerin çoğu çiçekte iken toruna satılırken, kalan kayısılar ise İstanbul, Ankara ve İzmir’den gelen alıcılara kilo bazında satılmaktadır. Şimdi 15 gün sonra prima, ığdırlı ve perfect cinsi kayısı hasadı yapılacak. Hasadımız Temmuz ayı sonuna kadar devam edecek” dedi.



"Salihli kayısısı tatlı ve lezzetlidir”


Salihli’de yaklaşık 5 bin dönüm alanda kayısı üretildiğini belirten Yalvaç, "Kayısı denildiği zaman ülkemizde Malatya akla gelir fakat Malatya kayısısı kurutmalık, bizim kayısımız ise sofralıktır. Salihli kayısısı tadıyla, güzelliğiyle, lezzetiyle ünlenmiştir. Salihli kayısısı, Malatya kayısısından daha tatlı ve daha lezzetlidir. Salihli kayısını hem esnaf hem vatandaş tarafından talep edilen bir üründür. Bölgemizde yetişen Salihli kirazımızdan sonra, kayısımızı da tescillemek istiyoruz. Salihli olarak kayısımızı tescillemek için her şeyi yapacağız” dedi.



“Erkenci ve tatlı kayısı Salihli’de yetişiyor”


30 yıldır Salihli Bölgesinden kayısı alımı yaptığını belirten Şerif Akıncı ise “Bu yıl kayısıda hem kalite, hem de fiyat çok güzel. Türkiye’de erkenci olarak en tatlı kayısı şu anda Salihli’de yetişiyor. Bu kayısımız zaza cinci bir kayısı türüdür. Tadı, rengi ve aroması çok farklıdır” diye konuştu.


Fiyatların kalitesine göre değiştiğini vurgu yapan Akıncı, fiyatların 5-6 lira arasında olduğunu ifade etti. Akıncı, "Bu cins aranan bir cinstir. Vatandaşımız pazarda tercih ediyor. Tatsız olan kayısı cinslerini vatandaşımız tercih etmiyor” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 13:08
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