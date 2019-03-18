Manisa Genç İş Adamları Derneğinde Ağırbaşlı dönemi

Manisa Genç İş Adamları Derneğinin (MAGİAD) gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurulda iş insanı Halil Ağırbaşlı başkanlığa seçildi.

İki dönem boyunca Manisa Genç İş adamları Derneği başkanlığı görevini yürüten Ömer Geriter’in siyasete girmesi sonrası koltuğunu devrettiği Halil Ağırbaşlı, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda üyelerin oylarıyla başkanlığa seçildi. Bir otelde yapılan genel kurula Manisa siyaset ve iş çevrelerinin önde gelen isimleri yoğun ilgi gösterdi. Genel kurula, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları katıldı. Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Başkan Halil Ağırbaşlı, derneğin 1991 yılında kurulduğunu ve o günden bu yana Manisa’nın ekonomisinde çok önemli rol oynadığını vurguladı. Önceki dönem MAGİAD başkanlarına ve yönetimlerine teşekkür eden Başkan Ağırbaşlı, "Asıl zor süreç bundan sonra başlıyor, zira MAGİAD gibi köklü ve büyük bir ailenin başına geçmek ciddi bir sorumluluk bilincini gerektirir" dedi.

Konuşmasının devamında projelerini anlatan Ağırbaşlı, sözlerini yönetim kurulu üyelerini tanıtarak son verdi.

Genel kurulda konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, MAGİAD’ın yeni başkanını ve yönetimini tebrik ederek, her daim desteklerine devam edeceklerini söyledi. Kendisinin de bir MAGİAD’lı olduğunu ve önceki yönetimlerde yer aldığını vurgulayan Milletvekili Kıvırcık, “Ülkemiz, karşı karşıya kaldığı ciddi tehditlerle baş etmek zorundadır ve yerel seçimlerde milletimiz, yapacak olduğu tercihler ile tüm dünyaya açık bir mesaj verecektir” diyerek, yerel seçimlerin önemine dikkat çekti.

Tarihi hadiselerden örnekler vererek, yerel seçimlerin genel seçimler kadar makro düzeyde önem arz ettiğini, bu sebeple tüm vatandaşların muhakkak sandığa gitmeleri gerektiğini söyleyen MHP Grup Başkan Vekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MAGİAD yönetim kurulu üyelerini ve Başkan Halil Ağırbaşlı’yı tebrik etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter ve AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, de konuşmalarında MAGİAD’a ve Başkan Halil Ağırbaşlı’ya desteklerini yineledi.

MAGİAD’ın yeni yönetimi aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır: Ömer Faruk Polat, Hüseyin Alp İlker, Sedef Özgirgin, Mert Eyigül, Timuçin Mumcuoğlu, Onur Ergin, Muzaffer Çınar, Nihat Öklü, Halil Erbil, Emrah Kıvrak, Ümit Demirci, Mehmet Yıldır, Oğuzhan Dulman, Gürdal Duygulu, Mert Can Doğan, Emre Acemoğlu, Oğuz Kaan Ünal, Ömer Pekcan