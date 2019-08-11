Manisa Futbol Kulübü, İsmail Ertekin’le anlaştı

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Manisa Futbol Kulübü’nde İlker Püren’den boşalan teknik direktörlük görevine İsmail Ertekin getirildi. Manisa Futbol Kulübü, tecrübeli teknik adamla 1 yıllık anlaşma sağladı. Manisa Futbol Kulübü’nün yeni teknik patronu Ertekin, kariyerinde daha önce Turgutlusporla bir kez, Bandırmasporla 2 kez ve Balıkesirsporla da iki kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Manisa Futbol Kulübü’nde İlker Püren’den boşalan teknik direktörlük görevine Türk futbolunun tecrübeli isimlerinden İsmail Ertekin getirildi. Gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında tecrübeli teknik adamla 1 yıllık anlaşma sağlandı. Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, 1 yıllık anlaşma sağladıkları İsmail Ertekin’le güzel günlere doğru hep birlikte yürüyeceklerini söyleyerek, “Manisa Futbol Kulübü’nün hedefi TFF 1. Lig’e yükselmektir. Bu doğrultuda Türk futbolunun daha önce önemli şampiyonluklar yaşamış ismi İsmail Ertekin hocamızı takımın başına getirdik. Bu anlaşma her iki taraf içinde hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

2004-2005’te Turgutluspor’u, 2009-2010’da Bandırmaspor’u 3’üncü Lig’de şampiyon yapan Manisa Futbol Kulübünün yeni teknik patronu İsmail Ertekin, Balıkesirspor’la 2012-2013’te 2. Lig, 2013-2014’te ise PTT 1. Lig’de mutlu sona ulaştı. İsmail Ertekin, Balıkesirspor’u 39 yıl sonra Süper Lig’e, Bandırmaspor’u ise 23 yıl sonra PTT 1. Lig’e taşıyan teknik adam olarak tarihe geçti.