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Spor

Manisa FK’da tempo yoğun

Manisa Futbol Kulübü, Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde, Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde bugün gerçekleştirdiği çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 21:39:03 -
Manisa FK’da tempo yoğun

Manisa Futbol Kulübü, Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde, Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde bugün gerçekleştirdiği çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.


Hazırlıklarını artan bir tempoda gerçekleştiren Manisa FK, günü çift idmanla tamamladı. Sabah antrenmanında çabukluk çalışması yapan Manisa Futbol Kulübü akşam antrenmanı ise ısınma hareketleri ve 5’e 2 oyunla başladı. Taktik oyunun ardından akşam antrenmanı, yarı sahada oyunla sona erdi.

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