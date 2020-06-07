  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Manisa FK’da hazırlıklar yeniden başladı

TFF 2.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 00:45:54 -
Manisa FK’da hazırlıklar yeniden başladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübünde bir süre önce ara verilen çalışmalar yeniden başladı.


Manisa Futbol Kulübü’nde teknik heyet, futbolcular ve personele yapılan Covid -19 PCR testlerinin negatif çıkmasının ardından bir süredir ara verilen çalışmalar, bugün gerçekleşen antrenmanla yeniden başladı. Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşti. Aerobik koşu çalışmasının yapıldığı ilk antrenmanı, kulüp başkanı Mevlüt Aktan da yakından takip etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı