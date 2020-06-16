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Spor

Manisa FK’da hazırlıklar son hız

Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesislerinde bugün gerçekleştirdiği çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 22:13:04 -
Manisa FK’da hazırlıklar son hız

Manisa Futbol Kulübü, Halil Onultmak Spor Tesislerinde bugün gerçekleştirdiği çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.


Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen sabah antrenmanında fonksiyonel kuvvet çalışması yapıldı. Manisa Futbol Kulübünün akşam antrenmanı ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladı ve 10’a 10 oyunla sona erdi.

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