Manisa en fazla tarım alanına sahip 10. il

Türkiye’de yetişen birçok tarımsal üründe ilk sırada yer alan Manisa’nın tarımsal alan büyüklüğü olarak Türkiye’nin en büyük 10. ili olduğu açıklandı. TÜİK Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, Türkiye genelinde tarım alanlarının yüzde 0,4 azalma gösterirken Manisa’daki tarım alanlarının yüzde 0,1 arttığını dile getirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, 2019 yılı geçici verilerine göre ülkede tarım alanı istatistiklerini açıkladı.

En fazla tahıl alanı

Akyol, “TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre 2018 yılında ülkemizdeki toplam tarım alanı 231 milyon 799 bin 859 dekar iken 2019 yılı geçici verilerine göre bir önceki yıla göre yüzde 0,4 azalarak 230 milyon 949 bin 238 dekar olmuştur. 2019 yılı geçici verilerine göre ülkemizdeki tarım alanlarının yüzde 66,6’sını yani 153 milyon 873 bin 226 dekarını tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin ekilen alanı, yüzde 15,3’ünü yani 35 milyon 250 bin 703 dekarını meyveler, içecek ve baharat bitkilerinin alanı, yüzde 14,7’sini yani 33 milyon 873 bin 817 dekarının nadas alanı, yüzde 3,4’ünü yani 7 milyon 899 bin 63 dekarını sebze bahçeleri alanı ve binde 0,2’sini 52 bin 429 dekarını süs bitkileri alanı oluşturmaktadır.” dedi.

Tarım alanı büyüklüğünde il sınırlarının genişliği de önemli

2019 yılı geçici verilerine göre Türkiye’deki toplam tarım alanı miktarının en yüksek olan 5 ilin sırasıyla 18 milyon 763 bin 439 dekarla Konya, 11 milyon 545 bin 981 dekarla Ankara, 10 milyon 729 bin 252 dekarla Şanlıurfa, 7 milyon 910 bin 473 dekarla Sivas ve 6 milyon 151 bin 62 dekarla Yozgat olduğunu açıklayan Akyol, “Toplam tarım alanı miktarı en düşük olan 5 il ise sırasıyla 117 bin 942 dekarla Yalova, 298 bin 583 dekarla Artvin, 317 bin 719 dekarla Bingöl, 374 bin 254 dekarla Karabük ve 387 bin 135 dekarla Bartın olmuştur.” bilgilerini verdi.

Ege Bölgesinde 2018 yılında 27 milyon 582 bin 645 dekar olan toplam tarım alanı miktarının 2019 yılı geçici verilerine göre bir önceki yıla göre yüzde 0,1 artış göstererek 27 milyon 599 bin 812 dekar olduğunu kaydeden Akyol, “Ege Bölgesi illerine bakıldığında toplam tarım alanı en büyük olan il 4 milyon 931 bin 966 dekar ile Manisa olurken, toplam tarım alanı en küçük olan il 2 milyon 185 bin 217 dekar ile Uşak ilidir. Ege Bölgesinde en fazla tarım alanına sahip iller Manisa, Afyonkarahisar, Denizli, Aydın, İzmir, Kütahya, Muğla ve Uşak olarak sıralanmıştır.” dedi.

Manisa’da 2018 yılında 4 milyon 929 bin 437 dekar olan toplam tarım alanı miktarının 2019 yılı geçici verilerine göre bir önceki yıla göre yüzde 0,1 artış göstererek 4 milyon 931 bin 966 dekar olduğuna dikkat çeken Akyol şu bilgileri verdi: “Manisa ili bu değer ile en fazla toplam tarım alanına sahip Türkiye’de 10., Ege Bölgesi illeri arasında 1. il konumundadır. 2019 yılı geçici verilerine göre Manisa’daki tarım alanlarının yüzde 46,8’ini yani 2 milyon 307 bin 57 dekarla tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin ekilen alanı, yüzde 44,1’ini yani 2 milyon 175 bin 58 dekarını meyveler, içecek ve baharat bitkilerinin alanı, yüzde 6,6’sını yani 326 bin 57 dekarını sebze bahçeleri alanı, yüzde 2,5’ini yani 122 bin 869 dekarını nadas alanı ve binde 0,2’sini yani 925 dekarını süs bitkileri alanı oluşturmaktadır.”